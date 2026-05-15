Fix! Salzburg verkauft ÖFB-Youngster in Premier League

Die Premier League hat den nächsten ÖFB-Legionär!

Wie der FC Red Bull Salzburg verkündet, wechselt Jannik Schuster in die Premier League zu Brentford. Dort erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis 2031 mit Option auf eine Verlängerung.

"Ich bin dem FC Red Bull Salzburg extrem dankbar für die letzten sechs Jahre. Der Klub hat mir großes Vertrauen geschenkt und mich sportlich wie auch menschlich enorm weitergebracht. Ich durfte hier täglich auf höchstem Niveau lernen und viele besondere Momente erleben", so Schuster.

30 Einsätze für Salzburg

Der Tiroler wechselte 2020 in die Jugendabteilung der Salzburger. Für die Profis absolvierte er bis dato 30 Einsätze. Nach Joane Gadou zum BVB ist er der nächste Salzburg-Abgang in der Abwehrzentrale.

"Der Sprung in die Premier League ist für Jannik ein besonderer und großartiger nächster Karriereschritt. Er hat sich bei uns über die Jahre sehr gut entwickelt und bringt mit seiner Robustheit gute Voraussetzungen mit, um sich auch in England durchzusetzen", so Sportchef Marcus Mann.

Berichten zufolge fließt eine hohe Millionen-Summe in die Mozartstadt >>>