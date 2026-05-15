Die Statistik spricht für den LASK als Meister

Zum dritten Mal in Folge fällt die Titelentscheidung in der ADMIRAL Bundesliga erst in der letzten Runde!

Leader LASK kämpft im Fernduell mit Sturm Graz um das Double, die Grazer um die abermalige erfolgreiche Titelverteidigung. Den Linzern reicht im Herzschlagfinale bei der Wiener Austria bereits ein Remis für den zweiten Meistertitel nach 1965.

Auch die Statistik spricht für die Elf von Dietmar Kühbauer.

Der Jäger als großer Underdog

Zum insgesamt achten Mal seit Einführung der Dreipunkteregel in der Saison 1995/96 wird die Meistertrophäe im letzten Akt vergeben, zum siebenten Mal ist Sturm dabei. Die Jäger-Rolle war nie von Erfolg gekrönt. Immer setzten sich die bis dahin führenden Mannschaften durch.

1996 sicherte sich Rapid dank eines 3:0-Sieges im direkten Duell mit Verfolger Sturm in der Schlussrunde den Titel. 1999, 2000 und 2010 waren es Sturm, der FC Tirol und Salzburg, die sich auch in der Endabrechnung durchsetzten.

2011, 2024 und 2025 ließ sich Sturm die Tabellenführung nicht mehr nehmen. Vor zwei Jahren setzten sich die Grazer gegen Austria Klagenfurt 2:0 durch, im Vorjahr erzitterten sie ein 1:1 gegen einen direkten Konkurrenten WAC.

Der finale Umsturz gelang zuletzt vor 34 Jahren

Erst drei Mal in der Bundesliga-Geschichte ist es bisher gelungen, den Tabellenführer in der letzten Runde noch von Platz eins zu stürzen: 1981 fing die Wiener Austria Sturm Graz noch ab. Die Austria gewann gegen den GAK 6:1 und bekam Schützenhilfe vom Stadtrivalen Rapid, der Sturm in Graz mit 4:1 besiegte.

1987 verspielte Austria Wien mit einem 2:2 bei Sturm den Titel an Rapid, das sich durch ein 2:1 gegen den Sportclub und dank des um fünf Treffer besseren Torverhältnisses durchsetzte.

1992 gelang es der Austria mit zwei Punkten Rückstand noch, Salzburg in der letzten Runde mit einem 2:1-Sieg im direkten Duell abzufangen.

Neuer Niederlagen-Rekord

Wer auch immer am Ende die Nase vorne hat, wird einen neuen Niederlagen-Rekord seit Einführung der Ligateilung in der Saison 2018/19 aufstellen. Leader LASK und Sturm halten nach 31 Runden bei acht Niederlagen. Sturm wies im Vorjahr sieben Niederlagen auf.

Sowohl in Wien als auch in Graz stehen Originalexemplare des Meistertellers zur Übergabe bereit. In Wien würde Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer den Meisterteller übergeben, in Graz würde Franco Foda die Trophäe ins Stadion tragen und Liga-Spielbetriebsvorstand David Reisenauer übergeben.