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Altach verkündet Abgang von Innenverteidiger

Der Bundesligist trennt sich von einem Abwehrspieler, der zuletzt nicht mehr viel zum Einsatz kam. Im Sommer ist er ablösefrei.

Altach verkündet Abgang von Innenverteidiger Foto: © GEPA
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Nächster Sommer-Abgang beim SCR Altach!

Am Donnerstag verkündeten die Vorarlberger bereits das Karriereende von Alexander Gorgon (Alle Infos >>>). Mit Innenverteidiger Lukas Gugganig verlässt nun ein weiterer Spieler den Klub mit Saisonende.

Der 31-Jährige wechselte im Sommer 2022 vom VfL Osnabrück ins Ländle. Insgesamt stand der Österreicher 98 Mal für den SCRA auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm sieben Tore und vier Vorlagen.

Nur mehr Ersatzspieler

In den letzten beiden Spielzeiten hat er seinen Stammplatz aber verloren, kam in der laufenden Saison nur 16 Mal zum Einsatz und stand einzig beim 3:1-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz Mitte März in der Startformation.

Sein Vertrag in Altach wird nicht verlängert. Wohin es Gugganig zieht, ist noch unklar.

"Ich blicke auf eine intensive Zeit beim SCR Altach zurück und bin froh, dass ich meinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beitragen konnte. Ich habe mich immer voll mit dem Verein identifiziert und alles für die Mannschaft gegeben. Nun freue ich mich auf ein neues Kapitel, möchte mich aber zuvor bei allen Fans und Wegbegleitern im Schnabelholz für die Unterstützung bedanken", so Gugganig in der Aussendung.

Canadi, Klose & Co.: Die Altach-Trainer der letzten 20 Jahre

Hans-Jürgen Trittinger
Michael Streiter

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