FC Porto an Salzburg-Star dran

Schnappt sich der FC Porto Salzburg-Star Oscar Gloukh?

Wie der französische Transferjournalist Santi Aouna auf "X" schreibt, sollen die "Dragões" im Werben um den Israeli die Nase vorn haben.

Demnach wird erwartet, dass bereits in Kürze Verhandlungen zwischen Red Bull und dem Drittplatzierten der abgelaufenen Liga-Portugal-Saison beginnen.

Die Salzburger rechnen bereits seit längerem mit einem Abgang des 21-Jährigen. Nach Informationen von "Sky" soll das Preisschild bei rund 25 Millionen Euro liegen. Kein Interesse haben laut Aouna gegenwärtig Monaco und Stuttgart.

Gloukh hat sich mit einer weiteren guten Saison in Salzburg ins internationale Rampenlicht gespielt. Zuletzt ist von zahlreichen Anfragen aus den Top-Fünf-Ligen die Rede gewesen. In wettbewerbsübergreifend 40 Pflichtspielen hat der offensive Mittelfeldspieler zehn Tore erzielt und weitere acht aufgelegt.

🚨⚪️🔴 #Bundesliga |



❗️FC Porto is the leading race for Oscar Gloukh from RB Salzbourg



❌️ No interest from Monaco and Stuttgart for now



⏳️ Negotiations are expected to begin soon between RB Salzbourg and FC Porto pic.twitter.com/qQDfUEk8Tw