Rapid bastelt an Kara-Transfer - Ablöse unter einer Million?

Mit seinem Tor zum 3:0-Endstand gegen den LASK hat Ercan Kara dem SK Rapid die Teilnahme an der Europacup-Qualifikation gesichert.

Im Saisonendspurt zeichnete sich der 29-jährige Stürmer für die wichtigen Toren verantwortlich, doch wie es für ihn nach seiner halbjährigen Leihe weitergeht, ist dennoch unklar.

Wie aus einem Bericht des türkischen Mediums "Haber Expres" hervorgeht, ziehen die Hütteldorfer eine feste Verpflichtung des Wieners in Betracht. Jedoch ist der SK Rapid nicht bereit die von Samsunspor geforderte Ablösesumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro zu investieren.

Der SK Rapid möchte die Transfersumme auf unter eine Million Euro drücken. Aktuell laufen Verhandlungen zwischen den beiden Parteien, der Ausgang ist dabei völlig ungewiss. Ercan Kara selbst möchte dem Bericht zufolge in Europa bleiben. In den kommenden Tagen könnte laut "Haber Expres" Bewegung in die Sache kommen.