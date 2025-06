Nächster Neuzugang beim SK Sturm Graz!

Der amtierende Meister der ADMIRAL Bundesliga verpflichtet den erst 18-jährigen Filip Rózga. Der polnische U19-Nationalspieler wechselt von Ausbildungsverein Cracovia in die Steiermark.

In Graz unterschreibt der Youngster einen langfristigen Vertrag, über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Transfermarkt besitzt der Offensivspieler einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro.

Der offensive Mittelfeldspieler, der auch auf den Außenbahnen spielen kann, absolvierte in der vergangenen Saison in der polnischen Ekstraklasa 29 Spiele, in denen er zwei Tore und drei Vorlagen beisteuerte.

"Die Vorfreude ist riesig"

"Mit Filip Rózga konnten wir ein absolutes Toptalent für uns gewinnen, das bei vielen Vereinen am Zettel stand. Dementsprechend froh und stolz sind wir, dass er sich für uns entschieden hat. Filip ist ein technisch hervorragend ausgebildeter Spieler, der vor allem im offensiven Mittelfeld beheimatet ist, dank seines außergewöhnlichen Tempos aber auch über die Seite agieren kann", wird Geschäftsführer Sport Michael Parensen in einer Aussendung zitiert.

Weiters sagt er: "Trotz seines jungen Alters kann er bereits auf eine volle Saison als Stammspieler in der höchsten polnischen Spielklasse zurückblicken. Er wird bei uns in Graz die nötige Zeit bekommen, sich zu entwickeln und dann sind wir absolut überzeugt davon, dass wir in Zukunft sehr viel Freude mit ihm haben werden."

Auch Rózga selbst ist vom Wechsel voll überzeugt: "Wenn der amtierende österreichische Meister Interesse an einem bekundet, muss man nicht lange überlegen, ob man diesen Schritt gehen will. Der SK Sturm hat in der Vergangenheit bewiesen, wie gut sich junge Spieler hier entwickeln können – genau das möchte ich auch tun und der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen. Die Vorfreude ist riesig, meine Teamkollegen kennenzulernen und gemeinsam hart daran zu arbeiten, unsere Ziele zu erreichen."

