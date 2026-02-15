FK Austria Wien FK Austria Wien FAK SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
2:0
2:0 , 0:0
  • Johannes Eggestein
  • Reinhold Ranftl
NEWS

Diese Strafe droht Rapid nach dem Fan-Eklat

Nach der Spielunterbrechung im Derby muss der SK Rapid wohl drei Heimspiele ohne Block West auskommen. Und es droht noch mehr Ungemach.

Diese Strafe droht Rapid nach dem Fan-Eklat Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Der SK Rapid kann sich nach den von seinen Fans verursachten Derby-Randalen auf eine deftige Strafe seitens der ADMIRAL Bundesliga einstellen.

Drei Spiele ohne Block West?

Die Hütteldorfer wurden nach den Derby-Vorfällen im September 2024 mit einer bis 1. Oktober dieses Jahres bedingten Heimfansektorsperre und einer Sperre der drei gegenüberliegenden Sektoren für drei Partien belegt.

Diese Sanktion, die nur für Heimpartien gegen die Austria, Sturm, LASK und Salzburg gilt, könnte nun schlagend werden.

Zusätzlich droht Geldstrafe

Sollte es tatsächlich so kommen, würde das Match Rapid - Salzburg am 8. März in einem teilweise gesperrten Allianz Stadion über die Bühne gehen.

Unabhängig davon droht weiteres Ungemach, etwa in Form einer Geldstrafe. Die Bundesliga wird sich möglicherweise schon am Montag mit den Ausschreitungen befassen.

Spielunterbrechung im Derby erzwungen

Die Fans des SK Rapid hatten beim 2:0-Heimsieg der Wiener Austria im 348. Derby kurz vor Schlusspfiff für eine längere Spielunterbrechung gesorgt.

Sie warfen minutenlang pyrotechnische Gegenstände aufs Feld und auch in den Familien-Sektor der Austria.

