WAC-Kapitän: "Weiß nicht, wie der Verein plant"

Der Wolfsberger AC hat im Frühjahr noch keinen Sieg einfahren können. Doch nicht nur der sportliche Erfolg lässt aktuell auf sich warten, sondern auch die Zukunftsplanung.

Ganze elf Verträge laufen im kommenden Sommer aus, darunter jener von Kapitän Dominik Baumgartner.

Der Verein selbst hat noch keine Bemühungen hinsichtlich einer Vertragsverlängerung unternommen, wie der 29-Jährige der "Krone" verrät: "Ich weiß nicht wie der Verein plant - es hat noch keiner mit mir geredet. Der WAC, das wissen wir, wartet da immer lange. Jeder weiß, dass ich mich hier total wohl fühle - aber es ist klar, dass ich mir auch andere Sachen anhöre, je länger die Gespräche herausgezögert werden. Ich will am Ende nicht überrascht sein, bin in einem Alter, in dem es nicht mehr ewig geht."

Auch die Verträge weiterer Leistungsträger wie Alessandro Schöpf, Markus Pink, Simon Piesinger, Angelo Gattermayer oder David Atanga laufen im kommenden Sommer aus. Zudem enden die Leihen von Emmanuel Chukwu, Emin Kujovic und Jessic Ngankam.