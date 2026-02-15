Krampf-Derby geht nach Pyro-Zwischenfall an die Veilchen

Zum Abschluss der 19. Runde in der ADMIRAL Bundesliga gewinnt die Austria das 348. Wiener Derby mit 2:0 gegen Rapid. Überschattet wird das Spiel von einer langen Unterbrechung, weil kurz vor Schluss Pyrotechnik aus dem Rapid-Block auf den Rasen fliegt.

Rapid beginnt mit viel Ballbesitz, kommt aber gar nicht zu Abschlüssen. Andererseits muss Hedl schon nach vier Minuten mit dem Fuß gegen Saljic retten.

Wenig später gelingt den Veilchen die verdiente Führung: In der eigenen Hälfte verlieren die Hütteldorfer den Ball, Amane will die Hereingabe in den Sechzehner noch verzweifelt klären. Der Ball springt aber geradewegs zu Eggestein, der die Kugel wuchtig im kurzen Eck versenkt (15.).

Ranftl legt 20 Minuten später für die Austria den nächsten Treffer nach und platziert seinen Flachschuss präzise im langen Eck. Diesmal glänzt Eggestein mit einem perfekt getimten Querpass als Vorbereiter (35.).

Grün-weiß bleibt farblos

Erst in Minute 36 gelingt den Hütteldorfern der erste Abschluss, Wurmbrand jagt den Ball knapp drüber. Bis zum ersten Schuss der Rapidler auf das Tor vergeht eine Stunde, Bolla scheitert in Minute 60 an Sahin-Radlinger.

Rapid-Mittelfeldspieler Ndzie ist zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr dabei, er ist nach einer Verletzung am linken Bein in der ersten Hälfte auf dem Weg ins Krankenhaus.

Pyrotechnik fliegt aufs Feld

Das Derby geht ohne großes Aufbäumen der Hütteldorfer in die 90. Minute, rund 40 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit fliegt Pyrotechnik aus dem Rapid-Sektor auf den Rasen, das Spiel wird mehr als zehn Minuten lang unterbrochen. Die vier Minuten Nachspielzeit können dann noch über die Bühne gehen, ändern aber nichts mehr am Ergebnis.

Die Austria hält mit 32 Punkten auf Platz drei den Kontakt zur Spitze. Rapid hat derweil 26 Zähler auf dem Konto und steht auf Tabellenplatz sieben, ein Zähler fehlt auf die Meistergruppe.