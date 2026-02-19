So lange möchte Rapid auf Auswärtsfans im Wiener Derby verzichten

Nach den Vorfällen rund um das 348. Wiener Derby zieht SK Rapid Wien wie angekündigt Konsequenzen und verzichtet bei künftigen Derbys in der Generali-Arena auf Auswärtsfans.

Der Klub konkretisiert den zunächst offen formulierten Schritt und legt fest, dass der Verzicht auf Tickets für das Auswärtsderby mindestens die kommenden drei Jahre gilt.

Verfahren beim Senat 1 startet am Montag

Damit werden frühestens in der Saison 2028/29 wieder Rapid-Fans im Gästesektor der Generali-Arena vertreten sein.

Die Verantwortlichen geben dies im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den WAC bekannt.

Diese Entscheidung gilt als Vorgriff möglicher Strafen der Bundesliga. Bereits am kommenden Montag startet das Verfahren beim Senat 1 der Liga (alle Infos hier >>>).