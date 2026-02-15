NEWS

Pyro am Feld! Wiener Derby geht nach Unterbrechung weiter

Kurz vor Schluss unterbricht Schiedsrichter Hameter das Spiel. Nach etwas mehr als zehn Minuten geht es wieder weiter.

Pyro am Feld! Wiener Derby geht nach Unterbrechung weiter
Das Wiener Derby wird nur wenige Minuten vor Schluss unterbrochen!

In der 89. Spielminute werden aus dem Rapid-Sektor einige Bengalen auf das Spielfeld geworfen. Ein Feuerwerkskörper fliegt offenbar auch in den Block der Austria-Fans. Außerdem werden lautstark Böller gezündet.

Schiedsrichter Hameter unterbricht die Partie sofort - 40 Sekunden vor Ende der regulären 90 Minuten. Daraufhin wartet er noch wenige Minuten ab, ob der Rapid-Sektor das Werfen der Bengalen einstellt. Als das nicht passiert, schickt er beide Teams in die Kabinen.

Update: Die Spieler kehren nach etwas mehr als zehn Minuten auf den Rasen zurück. Eine Polizeistaffel steht vor dem Rapid-Sektor bereit. Für rund vier Minuten wird das Spiel bis zum Ende fortgesetzt. Ein weiterer Pyro-Wurf bis Spielende bleibt aus.

Die Watchparty der ANSAKONFERNZ zum Wiener Derby ist weiterhin LIVE

