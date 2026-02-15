Das Wiener Derby wird nur wenige Minuten vor Schluss unterbrochen!

In der 89. Spielminute werden aus dem Rapid-Sektor einige Bengalen auf das Spielfeld geworfen. Ein Feuerwerkskörper fliegt offenbar auch in den Block der Austria-Fans. Außerdem werden lautstark Böller gezündet.

Schiedsrichter Hameter unterbricht die Partie sofort - 40 Sekunden vor Ende der regulären 90 Minuten. Daraufhin wartet er noch wenige Minuten ab, ob der Rapid-Sektor das Werfen der Bengalen einstellt. Als das nicht passiert, schickt er beide Teams in die Kabinen.

Update: Die Spieler kehren nach etwas mehr als zehn Minuten auf den Rasen zurück. Eine Polizeistaffel steht vor dem Rapid-Sektor bereit. Für rund vier Minuten wird das Spiel bis zum Ende fortgesetzt. Ein weiterer Pyro-Wurf bis Spielende bleibt aus.