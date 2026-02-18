Neo-Salzburg-Trainer Beichler: "Dann werde ich unangenehm"

Diese Spieler hätten einzig den Vorteil zu wissen, "wie der Trainer und die Person Daniel Beichler tickt, aber sie bekommen keinen Startvorteil. Es interessiert mich auch unglaublich, wie die anderen Jungs ticken - nicht nur als Fußballer, sondern als Persönlichkeiten."

Schwieriger ist der Weg in die Kampfmannschaft für die Salzburger Eigenbauspieler durch seine Bestellung aber bestimmt nicht geworden: "Es geht darum, dass die Jungs performen. Dann wird der Weg nach oben sicher nicht versperrt sein."

"Jetzt geht es um das Wie"

Dabei handelt es sich um die mittel- bis langfristigen Aufgaben Beichlers. Kurzfristig geht es für ihn darum, die "Bullen" sportlich wieder auf Kurs zu bringen, um endlich wieder Titel in die Mozartstadt zu holen.

"Das sind die Ziele und Ansprüche, die wir hier als Klub haben. Jetzt geht es um das Wie. Ein sehr guter Rat ist, viel und vor allem qualitativ zu arbeiten, weil nur wünschen ist zu wenig. Uns wird in dieser Liga nichts geschenkt", konstatiert Beichler.

Genaueres zum "Wie" lässt sich der Grazer am Mittwoch noch nicht entlocken. Sein Anspruch an seine Mannschaft sei, "sehr intensiven und proaktiven Fußball zu spielen".

In den ersten paar Trainingstagen gehe es vor allem darum, "in den Basics, der Intensität und der Proaktivität im Spiel gegen den Ball richtig gute Schritte zu machen und Klarheit reinzubringen, was ich von den Jungs am Sonntag (gegen den LASK, Anm.) sehen will".

Findet Beichler die Lösungen gegen tiefstehende Mannschaften?

Letsch scheiterte schlussendlich auch daran, dass Salzburg unter ihm große Probleme gegen tiefstehende Mannschaften hatte. In Österreich machte zuletzt kaum ein Gegner den Fehler, die "Bullen" ins Pressing kommen zu lassen.

"Das Bespielen eines tiefen Blocks wird sicher ein Thema sein, das uns begleitet - aber das ist nur eine Komponente. Ich will das Spiel im Gesamten sehen. Wenn der LASK nur lange Bälle schlägt, ist es cool, dass wir einen Pressingplan haben, aber der wird nicht aufgehen. Dementsprechend werden die Jungs auch einen Plan mit dem Ball bekommen", verspricht Beichler.

Gleichzeitig betont er in Hinsicht auf das Topspiel in Linz in vier Tagen: "Wir werden nicht zaubern können, das wird ein bisschen dauern. Aber viel Zeit haben wir nicht."

Wiedersehen mit Junuzovic