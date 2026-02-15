Rapid-Sommertransfer steht langer Ausfall bevor

Martin Ndzie hat es wohl schon wieder erwischt.

Der Kameruner bestritt seit seiner Ankunft beim SK Rapid im vergangenen Sommer nur 14 Spiele für den Verein. Dabei stand er nur 518 Minuten am Platz für die Hütteldorfer.

Das 348. Wiener Derby dürfte für ihn das letzte Spiel für einige Wochen - vielleicht sogar Monate - gewesen sein.

In der 20. Minute verletzt sich Ndzie am linken Bein, erst nach einem Zweikampf mit Manfred Fischer. Die Schmerzen sind offenbar sogar so stark, dass er das Feld nicht eigenständig verlassen kann. Der Sechser wird mit einer Trage abtransportiert.

Thorup: "Es schaut schlecht aus"

Es ist eine Verletzung am linken Knie, wie Cheftrainer Johannes Hoff Thorup auf der Pressekonferenz danach aufklärt. Näheres werde erst beim MRT festgestellt.

Die Vorahnung des Trainers ist jedenfalls keine gute: "Es schaut schlecht aus."

Im Dezember bremsten Ndzie muskuläre Probleme aus. Bei seinem Ex-Klub Ashdod fehlte er fast 200 Tage aufgrund einer Meniskusverletzung.