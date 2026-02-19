News

Werde Fan-Kommentator 2026!

Werde Teil des Kommentatoren-Teams von LAOLA1 und sichere dir die Chance auf einzigartige Erlebnisse und attraktive Preise.

Gemeinsam mit ADMIRAL ist LAOLA1 auf der Suche nach einem Kommentator oder einer Kommentatorin, der bzw. die mit Leidenschaft und Fachwissen Spiele der ADMIRAL 2. Liga kommentieren möchte.

Die Bewerbungsphase läuft bereits: Fußballfans können ihre Hörprobe hochladen (HIER ANMELDEN) und ihr Talent unter Beweis stellen.

Der oder die Sieger:in darf an der Seite von LigaZwa-Kommentator Johannes Kristoferitsch eine Partie der Rückrunde 2025/26 kommentieren.

Also worauf wartest du noch? Tritt in die Fußstapfen der bisherigen Gewinner:innen Matthias Medardt, Barbara Fischer und Florian Überegger.

Hier geht es zum Upload-Portal: ADMIRAL 2. Liga Fan-Kommentar

ADMIRAL belohnt Teilnehmer und Finalisten

Die Top 5 erhalten jeweils ein Jahresabo ihres Zweitliga-Lieblingsvereins für die Saison 2026/27.

Für die drei Finalist:innen hat ADMIRAL zusätzlich ein besonderes Zuckerl parat: Sie erhalten ein LigaZwa-Fanpackage ihres Lieblingsklubs, bestehend aus einem Trikot sowie 1x2 VIP-Tickets für ein Spiel ihrer Wahl in der Rückrunde der ADMIRAL 2. Liga.

