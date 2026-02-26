Dibon: LASK-Erfolgslauf unter Kühbauer "wundert mich nicht"

Unter keinem anderen Cheftrainer spielte Christopher Dibon häufiger als unter Didi Kühbauer.

Gemeinsam holten die beiden den Meistertitel in der ADMIRAL 2. Liga mit der Admira und verbrachten drei Jahre beim SK Rapid.

"Halte ihn für einen sehr guten Trainer"

Dementsprechend war Dibon auch kaum überrascht darüber, dass sein ehemaliger Förderer den LASK zum Titelanwärter entwickelte. "Das wundert mich gar nicht! Ich kenne ihn gut und lange, er war neben unserer gemeinsamen Zeit bei Rapid mein erster Profitrainer bei der Admira. Er hat mich dort zum Kapitän gemacht, wir sind gemeinsam aufgestiegen. Ich halte ihn für einen sehr guten Trainer", sagt der Ex-Profi im Interview auf der Bundesliga-Website.

Eine große Qualität von Kühbauer ist laut Dibon "sein brutales Auge". Der LASK-Coach wisse genau, wo er einen Spieler bestmöglich einsetzen müsse.

Auch deshalb glaubt der frühere Innenverteidiger daran, dass der LASK "bis zum Schluss um den Titel mitspielen" wird: "Das ist sicher auch Didis Verdienst."