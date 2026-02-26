NEWS

Dibon: LASK-Erfolgslauf unter Kühbauer "wundert mich nicht"

Der Ex-Rapidler schätzt seinen früheren Förderer Didi Kühbauer nach wie vor und verrät, was ihn ausmacht.

Dibon: LASK-Erfolgslauf unter Kühbauer "wundert mich nicht" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Unter keinem anderen Cheftrainer spielte Christopher Dibon häufiger als unter Didi Kühbauer.

Gemeinsam holten die beiden den Meistertitel in der ADMIRAL 2. Liga mit der Admira und verbrachten drei Jahre beim SK Rapid.

"Halte ihn für einen sehr guten Trainer"

Dementsprechend war Dibon auch kaum überrascht darüber, dass sein ehemaliger Förderer den LASK zum Titelanwärter entwickelte. "Das wundert mich gar nicht! Ich kenne ihn gut und lange, er war neben unserer gemeinsamen Zeit bei Rapid mein erster Profitrainer bei der Admira. Er hat mich dort zum Kapitän gemacht, wir sind gemeinsam aufgestiegen. Ich halte ihn für einen sehr guten Trainer", sagt der Ex-Profi im Interview auf der Bundesliga-Website.

Eine große Qualität von Kühbauer ist laut Dibon "sein brutales Auge". Der LASK-Coach wisse genau, wo er einen Spieler bestmöglich einsetzen müsse.

Auch deshalb glaubt der frühere Innenverteidiger daran, dass der LASK "bis zum Schluss um den Titel mitspielen" wird: "Das ist sicher auch Didis Verdienst."

Die One-Match-Wonder des ÖFB-Teams

HEINZ ARZBERGER (Austria Salzburg)
HUSEIN BALIC (LASK)

Slideshow starten

3 Bilder

Am Stammtisch bei Andy Ogris: Christopher Dibon

Mehr zum Thema

Tabellenrechner: Wer schafft es in die Top-6?

Tabellenrechner: Wer schafft es in die Top-6?

Bundesliga
8
Ende von Jürgen Klopp bei Red Bull? Das sagt Mintzlaff

Ende von Jürgen Klopp bei Red Bull? Das sagt Mintzlaff

Bundesliga
3
Klopp-Aus bei Red Bull? - Austro-Starcoach im Gespräch

Klopp-Aus bei Red Bull? - Austro-Starcoach im Gespräch

Bundesliga
43
"Eisenfuß" Pecl: "England muss unserer Liga als Vorbild dienen!"

"Eisenfuß" Pecl: "England muss unserer Liga als Vorbild dienen!"

Fußball
26
Derby-Sanktionen: Vermummungsverbot als Lösung?

Derby-Sanktionen: Vermummungsverbot als Lösung?

Bundesliga
41
Austria Wien muss wochenlang auf Sommer-Neuzugang verzichten

Austria Wien muss wochenlang auf Sommer-Neuzugang verzichten

Bundesliga
16
Ewige Torschützenliste der Champions League

Ewige Torschützenliste der Champions League

Champions League
38

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Christopher Dibon Didi Kühbauer Dietmar Kühbauer LASK