Spielt LigaZwa-Topscorer nächste Saison in der Bundesliga?

Was bringt die Zukunft von Albin Gashi?

Mit zwölf Toren und acht Vorlagen ist der Offensivspieler des FC Hertha Wels der Topscorer in der ADMIRAL 2. Liga.

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Der LigaZwa-Aufsteiger fixierte am vergangenen Spieltag mit einem 3:2-Sieg über Bregenz den Klassenerhalt. Ob Gashi auch kommende Saison bei den Welsern spielt, ist aber mehr als fraglich. Sein Vertrag läuft nämlich aus und der Spieler möchte den nächsten Schritt machen.

Bundesliga oder Ausland

Gashi hat laut LAOLA1-Informationen das Ziel, in der kommenden Saison den Schritt in Richtung ADMIRAL Bundesliga oder Ausland zu machen. Derzeit gibt es schon zwei Interessenten aus der ersten Liga Österreichs.

Im Winter trudelte außerdem eine Anfrage vom niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk hinein. Der Kontakt kam über den technischen Direktor Bernard Schuiteman zustande, der Gashi aus seiner Zeit beim SK Rapid kennt. Schuiteman war von 2014 bis 2016 Chefscout der Hütteldorfer.

Hartberg war dran

"Ich habe noch drei Spiele mit Hertha Wels, in dieser Zeit möchte ich alles geben. Natürlich möchte ich den nächsten sportlichen Schritt machen, damit beschäftige ich mich aber erst nach dieser Saison", sagt Gashi. Als Nächstes wartet ein Gastspiel bei der Vienna, womöglich ist der ein oder andere Interessent schon vor Ort.

Gashi wechselte im Juli 2025 von der Admira zu Hertha Wels. Vor dem Transfer war der Rechtsfuß auch beim TSV Hartberg im Gespräch.

In 25 von 26 möglichen Spielen stand er bei Wels in der Startelf, einmal wurde er als Joker eingesetzt. Der Niederösterreicher war bislang an über 58 Prozent der Tore seines Klubs direkt beteiligt.