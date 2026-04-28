Stimme jetzt ab: Die legendärste LASK-Elf des 21. Jahrhunderts

Wie sieht das legendärste LASK-Team des 21. Jahrhunderts aus?

Nachdem ihr uns via Social Media eure Vorschläge gegeben habt, steht ab jetzt eine 23-köpfige Shortlist zur Abstimmung bereit.

Nun entscheidet die Community, wer in der legendären Top-Elf des LASK landet. Außerdem soll auch der beste LASK-Trainer dieses Jahrhunderts gefunden werden.

Bis Freitag ist das Voting geöffnet.