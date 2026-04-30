Ogris: "Für den Titel ist der LASK noch nicht bereit"

Drei Runden vor Saisonende führt der LASK die Tabelle der ADMIRAL Bundesliga an.

Gleichzeitig stehen die Linzer vor einem möglichen historischen Double – zuletzt gelang dies 1964/65.

Für Andy Ogris ist die Sache dennoch klar eingeordnet: Den Erfolg im ÖFB-Cup (Freitag, 16 Uhr im LIVE-Ticker) traut er dem LASK zu. Im Titelkampf sieht er die Linzer allerdings noch nicht so weit und setzt stattdessen auf Sturm Graz.

Warum Ogris zu dieser Einschätzung kommt und welche Faktoren für ihn entscheidend sind, erklärt er in der aktuellen Stammtisch-Episode.

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