So kann sich das ÖFB-Cupfinale auf die EC-Plätze auswirken

Der UNIQA ÖFB-Cup bringt den Sprung ins internationale Geschäft.

Der Titelträger steigt in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League ein. Bei einer Niederlage erfolgt der Umstieg in die Conference-League-Qualifikation.

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Holt der LASK am Freitag in Klagenfurt im Endspiel gegen Altach den Pokal und klassiert sich in der Bundesliga auf einem der ersten beiden Plätze, starten die Linzer freilich in der Qualifikation zur Champions League (Meister im Playoff).

Der Dritte würde damit den internationalen Cup-Startplatz erben, der Vierte ebenfalls fix in der Conference-League-Quali antreten. Bei einem Altacher Erfolg am Wörthersee winkt hingegen im Europacup-Playoff ein noch nie gesehenes Meistergruppen-Duell.

Die möglichen Szenarien auf dem Weg in den Europacup:

Gewinnt der LASK den Cuptitel:

- steigen die Linzer in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League ein

- steigt der Dritte der Meistergruppe in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League ein, wenn der LASK Meister oder Vizemeister wird

- steigt der Vierte der Meistergruppe in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League ein, wenn der LASK nicht Fünfter oder Sechster wird

- spielen in der Qualifikationsgruppe Erster gegen Zweiter um den Einzug ins Finale des Europacup-Playoffs, sollte der LASK nicht Sechster werden

Gewinnt Altach den Cuptitel:

- steigen die Altacher in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League ein

- spielt nur der Erste der Qualifikationsgruppe um den Einzug ins Finale des Europacup-Playoffs, sollte Altach dort nicht Erster werden

- spielt der Zweite der Qualifikationsgruppe um den Einzug ins Finale des Europacup-Playoffs, sollte Altach dort Erster werden

- spielt der Vierte der Meistergruppe fix im Finale des Europacup-Playoffs