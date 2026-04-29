Chrunchtime! Nur noch drei Mal 90 Minuten dauert das Rennen in der ADMIRAL Bundesliga um Titel und Abstieg.

Auch das Rennen in der ADMIRAL 2. Liga ist an Spannung nicht zu überbieten. Gleich vier Vereine dürfen sich drei Runden vor Schluss noch Hoffnungen für den Aufstieg in die höchste Liga machen.

Am Wochenende stehen das NÖ-Derby zwischen SKN St. Pölten und Admira Wacker sowie das Ländle-Duell zwischen Austria Lustenau und Schwarz-Weiss Bregenz im Blickpunkt des "Schneckenrennens".

"Ich vermisse eine Mannschaft, die sich im berühmten Flow befindet und einen Lauf hat", sagt Bernhard Schiesser, Sportchef der Niederösterreichischen Nachrichten, am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler.