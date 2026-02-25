Ansakonferenz
Tabellenrechner: Wer schafft es in die Top-6?
Mit dem LAOLA1-Tabellenrechner simuliert die Ansakonferenz die letzten zwei Runden – und ein Wiener Klub rutscht raus.
Textquelle: © LAOLA1
Meister- oder Qualifikationsgruppe? In der ADMIRAL Bundesliga geht es in den letzten zwei Runden des Grunddurchgangs um alles.
Der perfekte Zeitpunkt für Hannes, Harald und Patrick, mit dem LAOLA1-Tabellenrechner die heiße Phase durchzutippen. So viel sei verraten: Ein Wiener Klub verpasst in unserer Simulation die Top 6!
Wie sieht deine Tabelle nach 22 Runden aus? Tipp dich jetzt durch den Grunddurchgang – und teile dein Ergebnis in den Kommentaren.
