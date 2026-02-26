NEWS

Ende von Jürgen Klopp bei Red Bull? Das sagt Mintzlaff

Laut eines Berichts wäre ein Abschied des Ex-Liverpool-Trainers möglich. Auf dieses Gerücht reagiert nun Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

Verlässt Jürgen Klopp Red Bull früher als gedacht?

Diese Möglichkeit stellten zumindest die "SN" in den Raum. Ein zeitnahes Ende sei laut dem Bericht durchaus möglich, denn beide Seiten sollen mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein.

So reagiert Geschäftsführer Mintzlaff

Wie Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gegenüber "Sky" klarstellt, ist daran aber nichts dran: "Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen."

Laut Mintzlaff sei Red Bull "extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp." Die Führungsebene habe die Überzeugung, dass der 58-Jährige "der richtige Mann für diesen Job ist".

