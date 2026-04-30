Bericht: SV Ried verlängert mit Vizekapitän

Transfer-News aus Ried.

Wie "Sky" berichtet, kann die SV Ried vorzeitig mit dem Vizekapitän Philipp Pomer verlängern, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre. Es soll eine Einigung bis 2029 mit dem 28-Jährigen erzielt worden sein.

Pomer wechselte im Sommer 2021 von Blau-Weiß Linz zu den Innviertlern. In der laufenden Saison kam der Außenbahnspieler auf 27 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga. Dabei steuerte er vier Tore und vier Assists bei.