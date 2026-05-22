Fix! Sturm Graz sticht PL-Klub bei Abwehr-Youngster aus

Vizemeister SK Sturm Graz stellt einen neuen Innenverteidiger vor!

Petar Petrovic (20) wechselt aus seiner Heimat Serbien vom FK Javor-Matis an die Mur und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Klubs aus Topligen ausgestochen

Die Konkurrenz im Werben um den Youngster ist laut Journalist Lorenzo Lepore namhaft gewesen. Aus der Serie A wird Parma genannt. Ligue-1-Klub Rennes wird ebenso erwähnt wie der französische Absteiger Metz. Auch Genk sei interessiert gewesen.

Laut LAOLA1-Informationen war auch ein Klub aus der Premier League interessiert.

Ablöse niedriger als kolportiert

Lepore zufolge belaufe sich die Ablöse auf 2,2 Millionen Euro. Die tatsächliche Summe soll, wie LAOLA1 erfahren hat, aber nicht einmal die Hälfte davon betragen.

Der 1,91-Meter-Mann absolvierte in seiner jungen Karriere bereits 28 Spiele im serbischen Oberhaus.

Sturm hatte ihn bereits im Winter am Schirm

"Wir freuen uns sehr, mit Peter Petrovic einen talentierten jungen Innenverteidiger für den SK Sturm gewonnen zu haben. Wir hatten Petar bereits im Winter am Schirm, umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt mit dem Wechsel geklappt hat und wir uns gegen zahlreiche andere Interessenten durchsetzen konnten", freut sich Sportchef Michael Parensen.

Petrovic meint: "Ich freue mich ungemein, dass es mit dem Wechsel nach Graz zum SK Sturm funktioniert hat. Sturm hat auch in Serbien einen guten Namen, hat in den letzten Jahren international für Aufsehen gesorgt und geht stets mit großen Zielen in die Saison."