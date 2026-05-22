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Wurmbrand in Premier League und LaLiga gehandelt

Der Rapid-Offensivmann wird mit Vereinen aus Spanien, England und Belgien in Verbindung gebracht. Aus LaLiga kommt ein Europacupstarter.

Wurmbrand in Premier League und LaLiga gehandelt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Rapids Nikolaus Wurmbrand feierte im Oktober 2025 sein Debüt für das österreichische A-Nationalteam. Der 20-Jährige gilt als große Hoffnung für die Zukunft und weckt international Interesse.

In der "Sky"-Sendung "Transfer Update" wird die Personalie behandelt. Demnach haben sich Brentford, Real Sociedad und Anderlecht nach dem Rapidler erkundigt.

Im ÖFB-Duo in der Premier League ?

Brentford verpflichtete vor Kurzem Landsmann Jannik Schuster aus Salzburg, hat als Neunter der Premier League (Die Tabelle >>>) noch am letzten Spieltag die Chance auf ein Europacupticket.

Real Sociedad ist einen Spieltag vor Schluss Zehnter in LaLiga, die Basken sind dank Copa-Triumph aber kommende Saison fix international dabei.

Der RSC Anderlecht schließt jetzt bereits sicher auf Rang vier ab, ist damit ebenso im internationalen Geschäft.

Verkauf unter Marktwert?

Wurmbrand besitzt einen Marktwert von fünf Millionen Euro, dürfte laut "Sky" aber sogar darunter verkauft werden. Das Preisschild für den Eigenbauspieler liege demnach bei vier Millionen Euro.

Sein Fokus sei aber auf der Deutsche Bundesliga, von dort seien auch nicht genannte Vereine interessiert. Der Vertrag des Wieners bei Rapid läuft noch bis 2028.

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