Bundesliga-Klubs starten Vorbereitung: Vieles Neu in Salzburg

Noch vor dem Start in die Fußball-WM gibt der GAK in der Sommer-Vorbereitung der Bundesligisten den Frühstarter.

Ferdinand Feldhofer begrüßte seine Profis am Donnerstag – 26 Tage nach dem geschafften Klassenerhalt – zur ersten Trainingseinheit in Weinzödl.

Nach den Grazern steigt mit kommender Woche ein Großteil der Erstligisten mit Leistungstests und den ersten Mannschaftstrainings ein. In Salzburg und Ried übernehmen neue Cheftrainer, in Hartberg gibt es einen Rückkehrer.

Vieles Neu in Salzburg

Während die Innviertler und Oststeirer erst ab 22. Juni das Training aufnehmen, geht es beim Dritten der abgelaufenen Saison schon am kommenden Dienstag los. Mittwoch ist in Taxham das erste Mannschaftstraining angesetzt. Dort soll sich der Nachfolger des glücklosen Daniel Beichler erstmals präsentieren.

Medial machten in den vergangenen Wochen die Namen Mitch Kniat und Lukas Kwasniok die Runde. Die beiden Deutschen sind aktuell vereinslos, nachdem sie zuletzt bei Arminia Bielefeld bzw. dem 1. FC Köln am Werk waren.

Angefangen beim Chefcoach stellt Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann fast die gesamte sportliche Riege neu auf. Ein Athletiktrainer wird ebenso kommen wie ein Torhütercoach oder neue Spielanalysten.

Auch Zlatko Junuzovic, unter Beichler zuletzt Assistenzcoach, hat den Klub verlassen. Mit dem Deutschen Jonathan Hader kam von Hoffenheim bereits ein neuer Kaderplaner.

Doublesieger LASK startet ohne WM-Fahrer

Sturm Graz startet am Montag mit zweitägigen Leistungstests, ebenfalls zu Wochenbeginn steigt die WSG Tirol sowie der Aufsteiger ein. Austria Lustenau kehrt in die Bundesliga zurück, wie beim Aufstieg 2022 gibt Coach Markus Mader den Takt vor.

Nachbar Altach – nur 10 Kilometer liegen zwischen den beiden Städten – startet Dienstag mit Testungen. Am Mittwoch zieht mit dem LASK der Double-Sieger der abgelaufenen Saison nach.