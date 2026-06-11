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Bundesliga-Klubs starten Vorbereitung: Vieles Neu in Salzburg

Die "Bullen" bauen das Betreuerteam völlig um, Schopp ist zurück in Hartberg. Der LASK plant mit Kühbauer und ist in Herzogenaurach einquartiert.

Bundesliga-Klubs starten Vorbereitung: Vieles Neu in Salzburg Foto: © GEPA
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Noch vor dem Start in die Fußball-WM gibt der GAK in der Sommer-Vorbereitung der Bundesligisten den Frühstarter.

Ferdinand Feldhofer begrüßte seine Profis am Donnerstag – 26 Tage nach dem geschafften Klassenerhalt – zur ersten Trainingseinheit in Weinzödl.

Nach den Grazern steigt mit kommender Woche ein Großteil der Erstligisten mit Leistungstests und den ersten Mannschaftstrainings ein. In Salzburg und Ried übernehmen neue Cheftrainer, in Hartberg gibt es einen Rückkehrer.

Vieles Neu in Salzburg

Während die Innviertler und Oststeirer erst ab 22. Juni das Training aufnehmen, geht es beim Dritten der abgelaufenen Saison schon am kommenden Dienstag los. Mittwoch ist in Taxham das erste Mannschaftstraining angesetzt. Dort soll sich der Nachfolger des glücklosen Daniel Beichler erstmals präsentieren.

Medial machten in den vergangenen Wochen die Namen Mitch Kniat und Lukas Kwasniok die Runde. Die beiden Deutschen sind aktuell vereinslos, nachdem sie zuletzt bei Arminia Bielefeld bzw. dem 1. FC Köln am Werk waren.

Angefangen beim Chefcoach stellt Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann fast die gesamte sportliche Riege neu auf. Ein Athletiktrainer wird ebenso kommen wie ein Torhütercoach oder neue Spielanalysten.

Auch Zlatko Junuzovic, unter Beichler zuletzt Assistenzcoach, hat den Klub verlassen. Mit dem Deutschen Jonathan Hader kam von Hoffenheim bereits ein neuer Kaderplaner.

Doublesieger LASK startet ohne WM-Fahrer

Sturm Graz startet am Montag mit zweitägigen Leistungstests, ebenfalls zu Wochenbeginn steigt die WSG Tirol sowie der Aufsteiger ein. Austria Lustenau kehrt in die Bundesliga zurück, wie beim Aufstieg 2022 gibt Coach Markus Mader den Takt vor.

Nachbar Altach – nur 10 Kilometer liegen zwischen den beiden Städten – startet Dienstag mit Testungen. Am Mittwoch zieht mit dem LASK der Double-Sieger der abgelaufenen Saison nach.

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Die Linzer planen mit Dietmar Kühbauer, ein Abgang des Erfolgstrainers kann aber nicht ausgeschlossen werden. So steigen beispielsweise die Klubs der deutschen Liga erst im Juli in die Sommer-Vorbereitung ein.

Teamstürmer Sasa Kalajdzic wechselt nach Ende seines Leihvertrags wieder retour zu Wolverhampton, der Linzer Neuzugang Alessandro Schöpf weilt wie Salzburgs Alexander Schlager ebenso beim ÖFB-Team in den USA. Vom LASK ist außerdem noch Andres Andrade mit Panama bei der Endrunde dabei.

Dritte Hartberg-Amtszeit für Markus Schopp

Bei Rapid ist das erste öffentliche Mannschaftstraining am 19. Juni angesetzt. Die Austria und der WAC (beide ab 18. Juni) stehen dann ebenfalls schon in der Vorbereitung.

Ried und Hartberg nehmen sich noch ein paar Tage länger Zeit. Beim Auftakt in Geinberg wird bei den Oberösterreichern ein neuer Mann seine Ziele offenlegen, in der Steiermark hat Markus Schopp in seiner dritten Amtszeit beim TSV wieder übernommen. Schon von 2018 bis 2021 bzw. 2022 bis 2024 war der Ex-Teamspieler in Hartberg am Ruder. Nun fungiert er wieder als Cheftrainer und Technischer Direktor in Personalunion.

Ligastart ist am 31. Juli, eine Woche zuvor sind die Bundesligisten traditionell bereits in der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cups gefordert. Als Generalprobe haben fast alle Teams am Wochenende vor dem Cup-Auftakt noch Testspiele im eigenen Stadion geplant.

Der LASK testet gegen Fenerbahce Istanbul (14. Juli) und vier Tage später gegen Fortuna Düsseldorf. Während die Konkurrenz ihre Trainingslager in heimischen Gefilden gebucht hat, sind die Athletiker davor schon in Bayern einquartiert. Ab 6. Juli sind Sascha Horvath und Co. für fünf Tage im adidas Campus in Herzogenaurach zu Gast.

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