Bundesliga-Klubs starten Vorbereitung: Vieles Neu in Salzburg

Die besten Bundesliga-Choreos der Saison 2025/26
Die Linzer planen mit Dietmar Kühbauer, ein Abgang des Erfolgstrainers kann aber nicht ausgeschlossen werden. So steigen beispielsweise die Klubs der deutschen Liga erst im Juli in die Sommer-Vorbereitung ein.
Teamstürmer Sasa Kalajdzic wechselt nach Ende seines Leihvertrags wieder retour zu Wolverhampton, der Linzer Neuzugang Alessandro Schöpf weilt wie Salzburgs Alexander Schlager ebenso beim ÖFB-Team in den USA. Vom LASK ist außerdem noch Andres Andrade mit Panama bei der Endrunde dabei.
Dritte Hartberg-Amtszeit für Markus Schopp
Bei Rapid ist das erste öffentliche Mannschaftstraining am 19. Juni angesetzt. Die Austria und der WAC (beide ab 18. Juni) stehen dann ebenfalls schon in der Vorbereitung.
Ried und Hartberg nehmen sich noch ein paar Tage länger Zeit. Beim Auftakt in Geinberg wird bei den Oberösterreichern ein neuer Mann seine Ziele offenlegen, in der Steiermark hat Markus Schopp in seiner dritten Amtszeit beim TSV wieder übernommen. Schon von 2018 bis 2021 bzw. 2022 bis 2024 war der Ex-Teamspieler in Hartberg am Ruder. Nun fungiert er wieder als Cheftrainer und Technischer Direktor in Personalunion.
Ligastart ist am 31. Juli, eine Woche zuvor sind die Bundesligisten traditionell bereits in der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cups gefordert. Als Generalprobe haben fast alle Teams am Wochenende vor dem Cup-Auftakt noch Testspiele im eigenen Stadion geplant.
Der LASK testet gegen Fenerbahce Istanbul (14. Juli) und vier Tage später gegen Fortuna Düsseldorf. Während die Konkurrenz ihre Trainingslager in heimischen Gefilden gebucht hat, sind die Athletiker davor schon in Bayern einquartiert. Ab 6. Juli sind Sascha Horvath und Co. für fünf Tage im adidas Campus in Herzogenaurach zu Gast.