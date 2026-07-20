WAC feiert gelungene Cup-Generalprobe

Der WAC feiert zum Abschluss der Vorbereitung auf die neue Pflichtspiel-Saison einen 4:0-Sieg gegen ATUS Velden.

Bereits in der zehnten Minute trifft Neuzugang Giacomo Vrioni zum 1:0. Noch vor der Pause erhöht Fabian Wohlmuth in Minute 24 auf 2:0. Sankara Karamoko (49.) und Veljko Vukojevic (56.) sorgen für den 4:0-Endstand in der Waldarena Velden.

Das erste Pflichtspiel der Saison 2026/27 bestreitet der WAC bereits am Freitag. Die Lavanttaler spielen in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups auswärts gegen den FC Lauterach in Vorarlberg.