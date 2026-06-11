NEWS

Sturm Graz klopft bei "nächstem Höjlund" an

Dänische Stürmer im Trikot der Grazer sind eine erfolgreiche Geschichte. Setzt sich diese mit einem 17-Jährigen fort?

Sturm Graz klopft bei "nächstem Höjlund" an Foto: © IMAGO / Gonzales Photo
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rasmus Höjlund, Mika Biereth, William Böving - Einige dänische Stürmer prägten die jüngere Vergangenheit des SK Sturm Graz, stellten sich am Ende auch als lukratives Geschäft heraus.

Es ist also kein Wunder, dass der Vizemeister sich offenbar wieder in Dänemark umschaut. Laut "Tipsbladet" klopfen die Grazer bei Adam Kleis-Kristoffersen von Viborg FF an.

Unterschiedliche Preisvorstellungen

Dem Bericht zufolge gebe es aber noch unterschiedliche Vorstellungen, was die Ablöse angeht. In der U19-Liga erzielte der 17-Jährige in der abgelaufenen Saison 15 Treffer in 21 Spielen.

In der Vorsaison gelangen Kleis-Kristoffersen sogar 21 Treffer in 23 Partien in der U19-Liga. Damit war er Torschützenkönig.

Für die Profis kam er in der Liga bereits drei Mal zum Zug. Der Eigenbauspieler hat noch einen Vertrag bis 2027. "Tipsbladet" bezeichnet das Talent als den "nächsten Höjlund".

Nicht in Graz verbleiben wird Leihstürmer Rory Wilson >>>

Mehr zum Thema

Rapid klopft offenbar bei Ex-Kapitän an

Rapid klopft offenbar bei Ex-Kapitän an

Bundesliga
25
Offerte aus Österreich! Barcelona verteilt Korb

Offerte aus Österreich! Barcelona verteilt Korb

La Liga
10
Sturm Graz: Absage für fixen Deal mit Leihspieler

Sturm Graz: Absage für fixen Deal mit Leihspieler

Bundesliga
49
Bericht: Nächstes Millionenangebot für Abubakr Barry

Bericht: Nächstes Millionenangebot für Abubakr Barry

Bundesliga
65
Neues Gerücht um Shon Weissman!

Neues Gerücht um Shon Weissman!

Bundesliga
15
Salzburg: Serie-A-Klub klopft bei Kjaergaard an

Salzburg: Serie-A-Klub klopft bei Kjaergaard an

Bundesliga
11
Schlägt die SV Ried schon wieder in Südafrika zu?

Schlägt die SV Ried schon wieder in Südafrika zu?

Bundesliga
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Gerüchteküche Transfermarkt