Sturm Graz klopft bei "nächstem Höjlund" an

Rasmus Höjlund, Mika Biereth, William Böving - Einige dänische Stürmer prägten die jüngere Vergangenheit des SK Sturm Graz, stellten sich am Ende auch als lukratives Geschäft heraus.

Es ist also kein Wunder, dass der Vizemeister sich offenbar wieder in Dänemark umschaut. Laut "Tipsbladet" klopfen die Grazer bei Adam Kleis-Kristoffersen von Viborg FF an.

Unterschiedliche Preisvorstellungen

Dem Bericht zufolge gebe es aber noch unterschiedliche Vorstellungen, was die Ablöse angeht. In der U19-Liga erzielte der 17-Jährige in der abgelaufenen Saison 15 Treffer in 21 Spielen.

In der Vorsaison gelangen Kleis-Kristoffersen sogar 21 Treffer in 23 Partien in der U19-Liga. Damit war er Torschützenkönig.

Für die Profis kam er in der Liga bereits drei Mal zum Zug. Der Eigenbauspieler hat noch einen Vertrag bis 2027. "Tipsbladet" bezeichnet das Talent als den "nächsten Höjlund".

Nicht in Graz verbleiben wird Leihstürmer Rory Wilson >>>