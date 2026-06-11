Nach einem schwierigen Jahr bei Holstein Kiel hat ÖFB-Legionär Stefan Schwab aktuell keinen Vertrag für die kommende Saison.

Wohin es den Salzburger zieht, ist weiter offen. Eine Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga könnte aber Thema werden. Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, hat sich Ex-Klub Rapid gemeldet.

Thema auch in Ried

Die Wiener führte der 35-Jährige einst als Kapitän auf den Platz, zwischen 2014 und 2020 trug Schwab das grün-weiße Trikot.

Konkurrenz gibt es für Rapid aus der eigenen Liga: Die SV Ried habe bereits 2025 bei Schwab angeklopft, die Innviertler könnten im zweiten Anlauf jetzt Erfolg haben.