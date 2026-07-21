Rangnick empfahl ÖFB-Teamspieler Deutschland-Deal

Alexander Schlager entschied sich nach der WM für einen Wechsel vom FC Red Bull Salzburg nach Werder Bremen. Dort trifft er mit Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid auf drei Landsleute.

Dabei hatte der Salzburger auch Alternativen. "Durch die WM kam noch der eine oder andere Interessent hinzu", verrät Schlager bei "DAB | der Audiobeweis" von "Sky".

Fragen an Rangnick und Arnautovic

Rat habe sich Schlager aber auch von jenen Leuten geholt, die Werder kennen. Der ÖFB-Goalie verrät:

"Ich habe mit vielen ehemaligen Werder-Spielern gesprochen, aber auch mit Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll. Von Marko Arnautović habe ich mir ebenfalls eine Meinung eingeholt. Als es in die heiße Phase ging, habe ich den Trainer (Ralf Rangnick, Anm.) angerufen. Er hat mir bestätigt, dass es ein fantastischer Verein ist und die Leute vor Ort sehr gute Arbeit leisten."

Eigentlich galt an der Weser Karl Hein als die neue Nummer eins, jetzt dürfte es einen Konkurrenzkampf mit Schlager geben.

"Ich bringe ein Profil mit, das sie brauchen. Der Trainer hat mir zwar keine Spielzeit garantiert, mir aber versichert, dass ich für gute Leistungen belohnt werde", meint der Schlussmann.