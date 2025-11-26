NEWS

Bleibt Havel länger in Hartberg? Shootingstar bestätigt Gerücht

Der 22-Jährige führt die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga an. Nun äußert er sich zu seiner Zukunft.

Bleibt Havel länger in Hartberg? Shootingstar bestätigt Gerücht Foto: © GEPA
Elias Havel ist der Shootingstar der bisherigen Bundesliga-Saison.

Der Angreifer des TSV Hartberg führt derzeit (zusammen mit WSG-Kapitän Valentino Müller) die Torschützenliste an, hält bei acht Treffern. Kein Wunder, dass der 22-Jährige damit für andere Klubs interessant wird - auch für den LASK, von dem Havel aktuell an die Steirer verliehen ist.

Ob er die Linzer kommende Saison (wieder) verstärken wird? Wie Havel auf "Sky" bei "Talk & Tore" bestätigte, besitze Hartberg, wie bereits kolportiert, eine Kaufoption.

"Leistbare" Kaufsumme

Diese bewege sich, wie "Sky" wissen will, im sechsstelligen und "für Hartberg leistbaren Bereich", heißt es. Außerdem liege das alleinige Entscheidungsrecht über das Ziehen der Option ausdrücklich beim TSV.

"Wenn die Option gezogen wird, wird die Option gezogen. Wenn nicht, gehöre ich wieder dem LASK. Ich habe mich noch mit keinem über die Option unterhalten, weder mit dem LASK noch mit Korherr bei Hartberg", so Havel.

