Fix! ÖFB-Nachwuchsteamspieler verlängert beim VfB Stuttgart

Der Vorarlberger ist Kapitän der U19-Mannschaft und hat seinen Vertrag nun langfristig verlängert.

Fix! ÖFB-Nachwuchsteamspieler verlängert beim VfB Stuttgart Foto: © GEPA
Yanik Spalt hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart "langfristig" verlängert. Das gab der deutsche Bundesligist am Dienstag offiziell bekannt.

Der 18-jährige Linksverteidiger wechselte im Sommer 2023 von der Akademie Vorarlberg in die Jugend der Stuttgarter. In der vergangenen Spielzeit war der Linksfuß bereits fester Bestandteil der U19, in dieser Saison führt er das Team als Kapitän aufs Feld und kommt auf sieben Einsätze in der DFB-Nachwuchsliga.

Erste Spiele in der dritten Liga

Zudem lief er bereits dreimal für die Zweitvertretung in der dritten Liga auf. Spalt ist aktuell U19-Teamspieler von Österreich und kommt dort auf sieben Spiele (ein Tor).

"Yanik hat innerhalb des vergangenen Halbjahres noch einmal deutlich an Tempo in seiner Entwicklung draufpacken können. Als unumstrittener Anführer in der U19 ist er inzwischen erfolgreich dabei, Anknüpfung zu unserer U21 herzustellen. Yanik weiß, was er will und wohin er will", sagt NLZ-Direktor Stephan Hildebrandt.

Über die genaue Vertragslaufzeit machte der deutsche Bundesligist keine Angaben.

