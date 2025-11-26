Wie Ex-LASK-Kicker Michorl über eine Österreich-Rückkehr denkt

Seit Sommer 2024 kickt Peter Michorl in Griechenland bei Atromitos Athen und zieht dort im Mittelfeld die Fäden.

Mittlerweile zieren 41 Einsätze für den einst auch von Damir Canadi (2017 bis 2019 und 2020 bis 2021) trainierten Klub seine Vita. Auch in der laufenden Spielzeit ist der 30-Jährige unumstrittener Stammspieler.

"Bin nicht abgeneigt"

Der langjährige LASK-Akteur fühlt sich wohl in der griechischen Hauptstadt, wie er im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung" zu Protokoll gibt.

Wie lange er noch dort bleibt? Sein Vertrag läuft jedenfalls mit Saisonende aus. Danach ist er für eine Rückkehr in die Heimat durchaus offen.

"Ich bin nicht abgeneigt, nach Österreich zurückzukehren, wenn sich etwas ergibt", offenbart Michorl.