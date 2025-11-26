NEWS

Wie Ex-LASK-Kicker Michorl über eine Österreich-Rückkehr denkt

Der 30-Jährige ist in Griechenland bei Atromitos Athen fix gesetzt. Nach der Saison endet sein Kontrakt. Ob es danach zurück in die Heimat geht?

Wie Ex-LASK-Kicker Michorl über eine Österreich-Rückkehr denkt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit Sommer 2024 kickt Peter Michorl in Griechenland bei Atromitos Athen und zieht dort im Mittelfeld die Fäden.

Mittlerweile zieren 41 Einsätze für den einst auch von Damir Canadi (2017 bis 2019 und 2020 bis 2021) trainierten Klub seine Vita. Auch in der laufenden Spielzeit ist der 30-Jährige unumstrittener Stammspieler.

"Bin nicht abgeneigt"

Der langjährige LASK-Akteur fühlt sich wohl in der griechischen Hauptstadt, wie er im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung" zu Protokoll gibt.

Wie lange er noch dort bleibt? Sein Vertrag läuft jedenfalls mit Saisonende aus. Danach ist er für eine Rückkehr in die Heimat durchaus offen.

"Ich bin nicht abgeneigt, nach Österreich zurückzukehren, wenn sich etwas ergibt", offenbart Michorl.

Mehr zum Thema

Dieser Asien-Export ist Legionär der Woche

Dieser Asien-Export ist Legionär der Woche

International
3
Fix! ÖFB-Nachwuchsteamspieler verlängert beim VfB Stuttgart

Fix! ÖFB-Nachwuchsteamspieler verlängert beim VfB Stuttgart

Deutsche Bundesliga
1
In Überzahl: Borussia Dortmund fertigt Villarreal ab

In Überzahl: Borussia Dortmund fertigt Villarreal ab

Champions League
Erster Sieg in der Champions League für Raul Florucz!

Erster Sieg in der Champions League für Raul Florucz!

Champions League
10
Markus Katzer zu Salzburg - passt das wirklich?

Markus Katzer zu Salzburg - passt das wirklich?

LAOLA1
69
Verletzungsschock für RB Leipzig

Verletzungsschock für RB Leipzig

Deutsche Bundesliga
Harry Kane spricht über Barca-Gerüchte

Harry Kane spricht über Barca-Gerüchte

Deutsche Bundesliga
7
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Legionäre Fußball Fußball International Peter Michorl Atromitos Athen Transfermarkt