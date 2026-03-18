Fix! Hartberg klärt Zukunft von Havel

Elias Havel wird vorerst weiter beim TSV Hartberg bleiben!

Das gab der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga am Mittwoch offiziell bekannt. Die Oststeirer ziehen die vertraglich verankerte Kaufotion und verpflichten den 22-jährigen Angreifer damit fix vom LASK.

Havel ist nun bis Sommer 2028 an Hartberg gebunden. Laut "Sky" fließen rund 300.000 Euro Ablöse in Richtung Linz. In der laufenden Saison ist er mit zehn Ligatoren der beste Torschütze des Klubs.

"Ich freue mich, weiterhin für den TSV auflaufen zu dürfen! Hartberg ist wie eine zweite Familie für mich. Jetzt heißt es, nochmal alles zu geben – in den letzten Spielen die großen Mannschaften zu ärgern und das Beste rauszuholen", so der Angreifer.