Zieht es Alexander Prass zu einem Hoffenheimer Konkurrenten?

Der linke Schienenspieler soll bei einem anderen Bundesligisten hoch im Kurs stehen.

Zieht es Alexander Prass zu einem Hoffenheimer Konkurrenten? Foto: © getty
Auf lediglich 240 Liga-Minuten kommt ÖFB-Teamspieler Alexander Prass in dieser Saison bei der TSG Hoffenheim.

Das ist freilich nicht das, was sich der 24-Jährige vor der Saison erhofft hat. Kein Wunder also, dass ein Wechsel dadurch zum Thema wird. Prass' mangelnde Spielzeit ruft Interessenten auf den Plan.

Ein solcher soll ein Bundesliga-Konkurrent der Hoffenheimer sein. Wie "sport.de" berichtet, befasse sich Borussia Mönchengladbach mit dem linken Schienenspieler.

Die Gladbacher sind nach einem miserablen Saisonstart in den letzten Wochen unter Neo-Cheftrainer Eugen Polanski durchgestartet und feierten zuletzt vier Siege in Folge.

