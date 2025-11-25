Zieht es Alexander Prass zu einem Hoffenheimer Konkurrenten?

Auf lediglich 240 Liga-Minuten kommt ÖFB-Teamspieler Alexander Prass in dieser Saison bei der TSG Hoffenheim.

Das ist freilich nicht das, was sich der 24-Jährige vor der Saison erhofft hat. Kein Wunder also, dass ein Wechsel dadurch zum Thema wird. Prass' mangelnde Spielzeit ruft Interessenten auf den Plan.

Ein solcher soll ein Bundesliga-Konkurrent der Hoffenheimer sein. Wie "sport.de" berichtet, befasse sich Borussia Mönchengladbach mit dem linken Schienenspieler.

Die Gladbacher sind nach einem miserablen Saisonstart in den letzten Wochen unter Neo-Cheftrainer Eugen Polanski durchgestartet und feierten zuletzt vier Siege in Folge.