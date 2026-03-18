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Köln-Shootingstar vor Wechsel in die Premier League?

Der Flügelspieler ist einer der Gewinner in der laufenden Bundesliga-Saison. Nun soll es eine Einigung mit einem Premier-League-Klub geben.

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Der Offensivspieler des 1. FC Köln hat sich in dieser Saison ins Rampenlicht gespielt. In seiner ersten Saison in der deutschen Bundesliga bringt es der 19-Jährige auf neun Tore in 26 Spielen.

Auch auf eine mögliche WM-Nominierung durch DFB-Teamchef Julian Nagelsmann hofft er weiterhin. Bisher spielte der Linksaußen fünfmal für die U21.

Ablöse jenseits der 30 Millionen?

Nach Informationen der "Bild" bahnt sich für den Sommer ein großer Transfer an. So sollen die Eltern des Youngsters, die kürzlich die Beratung ihres Sohnes übernommen haben, mittlerweile Brighton & Hove Albion eine Zusage gegeben haben.

Die Spielerseite soll mit den angebotenen Konditionen des Premier-League-Klubs grundsätzlich einverstanden sein, die Gespräche zwischen den Klubs laufen. Laut der Boulevardzeitung soll eine Ablöse von rund 35 Millionen Euro plus Boni gut möglich sein.

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