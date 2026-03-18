Vertrag endet: Kehrt Sancho nach Deutschland zurück?

Einst galt Jadon Sancho als eines der größten und spannendsten Talente im Weltfußball.

Im März 2020 war der damals 19-Jährige in Diensten von Borussia Dortmund laut "Transfermarkt" bereits 130 Millionen Euro wert. Im Sommer 2021 zog es ihn dann für 85 Millionen Euro auf die Insel zu Manchester United.

Keine einfache Zeit

Seitdem ist die Karriere des mittlerweile 25-jährigen Linksaußen etwas ins Stocken geraten. In den fünf Jahren bei den "Red Devils" wurde Sancho dreimal verliehen. In der Rückrunde 2023/24 kickte er erneut für den BVB, 2024/25 für den FC Chelsea und in diesem Jahr ist er an Aston Villa verliehen.

Nachhaltig konnte er sich jedoch nirgends so richtig empfehlen. In der laufenden Saison bringt der Engländer es auf ein Tor und eine Vorlage in 29 Spielen. Weil sein Vertrag im Sommer endet, könnte sich nun ein ablösefreier Transfer anbahnen.

Rückkehr zum BVB

Nach Informationen der "Sport Bild" bastelt der BVB an einer erneuten Rückholaktion des Offensivspielers. Auch Cheftrainer Niko Kovac soll mittlerweile sein "Go" für einen Wechsel gegeben haben.

In Dortmund müsste Sancho allerdings Gehaltskürzungen in Kauf nehmen. Laut dem Bericht verdiene er bei Manchester United etwa 15 Millionen Euro, realistisch wären beim BVB wohl sieben inklusive Boni pro Jahr.