Blau-Weiß Linz steht offenbar vor Transfer-Doppelschlag

Die Sommer-Transferphase in der ADMIRAL Bundesliga nimmt Fahrt auf. Auch beim FC Blau-Weiß Linz kündigen sich die ersten Neuverpflichtungen an.

Wie der "KURIER" berichtet, steht Christopher Cvetko vor einem Wechsel zum FC Blau-Weiß Linz.

Für den 28-jährigen Mittelfeldspieler, der mit dem SK Austria Klagenfurt in der abgelaufenen Saison in die ADMIRAL 2. Liga abgestiegen war, wäre es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Von 2016 bis 2018 schnürte der gebürtige Klagenfurter bereits für die Stahlstädter die Fußballschuhe.

Auch mit einem neuen Stürmer dürfte man sich einig sein: Jakob Knollmüller, der für den SV Lafnitz in der Abstiegssaison acht Tore und drei Vorlagen erzielte, steht laut den "OÖN" vor einem Wechsel zum FC Blau-Weiß Linz. Der 21-Jährige, der bereits beim TSV Hartberg Bundesligaluft schnuppern durfte, ist als Alternative für Altstar Ronivaldo eingeplant.