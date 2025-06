Nach acht Jahren! WSG Tirol verliert Leistungsträger

Stefan Skrbo kehrt der WSG Tirol nach acht Jahren den Rücken.

Der Außenbahnspieler nahm das Angebot für eine Vertragsverlängerung nicht an, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit.

Bereits im Jahr 2017 wechselte der 24-jährige Jenbacher in den Nachwuchs der Wattener - über die Junior-Mannschaft schaffte er im Sommer 2021 den Sprung zu den Profis.

Der einfache U21-Nationalspieler Österreichs stand insgesamt 70-mal für die Profis der Tiroler am Platz - in der abgelaufenen Saison brachte er es auf vier Tore und zwei Assists in 27 Spielen.

Wie es für Skrbo nun weitergeht, ist noch nicht bekannt.