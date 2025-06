Zieht es William Böving doch nach Deutschland?

Nächster Interessent im Werben um William Böving!

Mit seinen Leistungen beim SK Sturm Graz spielte sich der Däne in die Notizbücher diverser internationaler Klubs. Zuletzt wurde er mit einem Wechsel in die Serie A zur AS Roma in Verbindung gebracht (Hier nachlesen >>>).

Geht es nach dem Transferexperten Ekrem Konur dann soll Mainz 05 mittlerweile gute Karten im Rennen um den Stürmer haben.

Die Konkurrenz aus Italien, England und Spanien ist aber groß. Böving, der aktuell mit der dänischen U21-Nationalmannschaft bei der EM für Furore sorgt, wird die "Blackies" aller Voraussicht nach im Sommer verlassen.

Ersatz für Jonathan Burkardt?

Rund fünf Millionen Euro sollen für den 22-Jährigen, der im Sommer 2022 für knapp zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen kam, fällig werden.

In Mainz könnte Böving die Position von Jonathan Burkardt einnehmen, der kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt steht.

