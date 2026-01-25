NEWS

Fix! Salzburg schnappt sich Youngster aus Sambia

Der 17-jährige Außenverteidiger wird allerdings erst im Jänner 2027 in die Mozartstadt kommen.

Fix! Salzburg schnappt sich Youngster aus Sambia Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Neuzugang für den FC Red Bull Salzburg!

Bereits am Samstag kam das Gerücht auf, dass sich die "Bullen" die Dienste von Jonathan Kalimina gesichert haben (Hier nachlesen >>>). Am Sonntag kann der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga den Transfer offiziell verkünden.

Der 17-jährige Außenverteidiger wird im Jänner 2027 nach Salzburg wechseln und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Der sambische U17-Teamspieler war bereits mehrfach als Trainingsgast in der Mozartstadt aktiv.

In der Zwischenzeit bleibt Kalimina in seiner Heimat bei Kafue Celtic.

