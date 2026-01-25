NEWS
Fix! Salzburg schnappt sich Youngster aus Sambia
Der 17-jährige Außenverteidiger wird allerdings erst im Jänner 2027 in die Mozartstadt kommen.
Neuzugang für den FC Red Bull Salzburg!
Bereits am Samstag kam das Gerücht auf, dass sich die "Bullen" die Dienste von Jonathan Kalimina gesichert haben (Hier nachlesen >>>). Am Sonntag kann der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga den Transfer offiziell verkünden.
Der 17-jährige Außenverteidiger wird im Jänner 2027 nach Salzburg wechseln und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Der sambische U17-Teamspieler war bereits mehrfach als Trainingsgast in der Mozartstadt aktiv.
In der Zwischenzeit bleibt Kalimina in seiner Heimat bei Kafue Celtic.