Testsiege für den WAC und Altach

Die beiden Bundesligisten testeten am Sonntag nochmal und feierten jeweils Siege.

Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Eine Woche vor dem Pflichtspielstart im UNIQA ÖFB-Cup haben sowohl der Wolfsberger AC als auch der SCR Altach ihr letztes Testspiel gewonnen.

Die "Wölfe" setzten sich zuhause in der Lavanttal-Arena gegen den slowenischen Erstligisten NK Aluminij Kidricevo mit 3:2 durch. Für die Tore sorgten Avdijaj (11.), Zukic (22.) und Gattermayer (51.).

Aufstellung WAC: Polster; Matic, Diabate, Wimmer, Renner, Sulzner, Schöpf, Agyemang, Avdijaj, Zukic, Kojzek

Der SCR Altach gewinnt den "XXL-Test" über dreimal 45 Minuten gegen den schweizer Drittligisten FC Schaffhausen mit 5:4.

Für die Vorarlberger treffen Patrick Greil (16./34.) und Ousmane Diawara (46./66.) jeweils doppelt sowie Marlon Mustapha (132.).

