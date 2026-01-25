Überraschendes Comeback: Portugal-Legende zurück im Profi-Fußball

Im Jänner 2025 gab der portugiesische Fußball-Profi Nani sein Karriereende bekannt, nun ist der 39-Jährige zurück.

Der 111-fache Nationalspieler Portugals wechselt zum kasachischen Erstligisten FK Aktobe, wo er einen Einjahresvertrag unterschreibt.

Für den Offensivspieler geht es damit ins achte Land seiner Karriere, zuvor kickte Nani schon in Australien, den USA, England, Portugal, Spanien, Italien und der Türkei.

Aktobe beendete die vergangene Saison auf Platz fünf der kasachischen Premier League, verpasste damit die Qualifikation für das internationale Geschäft.

Bei dem Erstligisten steht nun ein großer Umbruch bevor, dort trifft Nani unter anderem auf den ehemaligen Bochumer Ivan Ordets.

Europameister und CL-Sieger

Nani spielte zuletzt für seinen Heimatverein Estrela Amadora, zog sich vor einem Jahr aber aus dem Profi-Fußball zurück. Nun feiert er ein überraschendes Comeback.

In seiner Karriere wurde der 39-Jährige 2016 mit Portugal Europameister, gewann mit Manchester United zudem die UEFA Champions League sowie vier englische Meisterschaften.