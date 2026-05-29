Platzt Mourinhos Real-Deal? Pérez-Kontrahent hat anderen Coach

Eigentlich galt der Deal von Jose Mourinho und Real Madrid als so gut wie fix.

Eine Aktion von Langzeit-Präsident Florentino Pérez (79) sorgt aber für Probleme. Der Real-Boss hat vor zwei Wochen nach Fanprotesten Neuwahlen ausgerufen, er rechnete offenbar nicht mit einem Gegenkandidaten.

Mourinho kommt wohl bei Pérez-Sieg

Weil Enrique Riquelme ihm das Amt aber streitig machen will, ist der Klub aktuell teils handlungsunfähig.

Deshalb kann Mourinho auch noch nicht an Land gezogen werden, die Wahlen gehen am 7. Juni über die Bühne. Mourinhos Ausstiegsklausel soll sich durch die Verzögerung erhöhen.

Im Falle eines Pérez-Sieges dürfte der Deal aller Voraussicht nach über die Bühne gehen. "Er ist ein sehr guter Trainer", sagte der Real-Boss gegenüber den Medien.

Gegenkandidat will erfahrenen Coach holen

Was passiert aber, wenn Pérez verlieren sollte? Der Gegenkandidat lässt gegenüber "ESPN" aufhorchen, er hat offenbar einen anderen Trainer in der Hinterhand. "Wir werden nicht experimentieren. Wir werden einen erfahrenen Trainer und ein bewährtes Trainerteam verpflichten, die noch nie zuvor Real Madrid trainiert haben, und ich bin sicher, Real Madrid wird sich sehr freuen, sie hier zu haben", so Riquelme.

Daraus kann geschlossen werden: Mourinho würde bei einem Sieg des Pérez-Herausforderers wohl nicht zu Real wechseln.

Kommt Rodri?

Riquelme macht zudem weitere spannende Aussagen: Er bringt Rodri - Ballon-d'Or-Sieger 2024 - ins Spiel.

"Ich liebe diesen Spieler, er ist ein fantastischer Spieler und genau der Spielertyp, den Real Madrid haben sollte. Aber er spielt jetzt bei einem anderen Verein, und das müssen wir respektieren. Rodri ist genau der Spielertyp, der zu Real Madrid passen würde. Aber darüber sprechen wir ab Samstag", so Riquelme.

Mit mehreren Spielern soll er, so behauptet er selbst, zudem bereits eine Einigung haben.