Shon Weissman: Interessent zieht sich wohl zurück

Nach dem Bundesliga-Abstieg wird Shon Weissman (30) Blau-Weiß Linz wohl verlassen.

Lange wurde über eine Rückkehr zum WAC gemunkelt. Dort hat man mittlerweile einen anderen ehemaligen Torschützenkönig der ADMIRAL Bundesliga verpflichtet >>>

Als möglicher weiterer Interessant galt Beitar Jerusalem. Wie israelische Medien jetzt berichten, wird es aber nicht zu einem Deal kommen. Der Klub habe die Bemühungen aufgegeben.

Geht es nach Rumänien?

Als Alternative holte man Eugene Ansah (31) vom Ligakonkurrenten FC Ashdod.

Als Favorit auf Weissmans Dienste gilt demnach FCSB. Die Rumänen wurden bereits davor gehandelt, ein Deal könnte näher kommen.

Der Klub aus Bukarest wurde in der abgelaufenen Saison Zweiter in der Abstiegsrunde, belegte insgesamt den achten Platz.