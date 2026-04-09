Der 18-jährige Kanadier Elijah #Roche wechselt vom @TorontoFC nach Graz und verstärkt ab Sommer unsere zweite Mannschaft. 📄✍️ #sturmgraz #inundaut pic.twitter.com/4GSiInFdBR— SK Sturm Graz (@SKSturm) April 9, 2026
Bei U17-WM aufgefallen: Sturm verpflichtet kanadischen Youngster
Der 18-jährige Verteidiger hat Meister Sturm sowohl bei der U17-WM vergangenen Herbst als auch beim Probetraining in Graz überzeugt.
Sturm Graz verstärkt sich mit einem kanadischen Nachwuchstalent.
Wie der amtierende Meister der ADMIRAL Bundesliga bekannt gibt, wechselt Elijah Roche im kommenden Sommer in die Steiermark. Der 18-jährige Innenverteidiger kommt vom MLS-Klub Toronto FC.
Roche wird vorerst bei Sturm II zum Einsatz kommen
"Er ist ein physisch starker Innenverteidiger mit gutem Tempo, der uns im Herbst vor Ort bei der U17-WM in Katar extrem positiv aufgefallen ist und im Winter bei einem Probetraining in Graz absolut überzeugt hat", wird Geschäftsführer Sport, Michael Parensen, auf der Vereins-Website zitiert.
Der Kanadier soll aber vorerst in der ADMIRAL 2. Liga zum Einsatz kommen: "Elijah wird über Sturm II an unseren Fußball herangeführt werden und wir sehen in ihm absolut das Potenzial, in der Kampfmannschaft Fuß zu fassen – er ist ein Spieler, dem wir Großes zutrauen.