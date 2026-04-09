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Bei U17-WM aufgefallen: Sturm verpflichtet kanadischen Youngster

Der 18-jährige Verteidiger hat Meister Sturm sowohl bei der U17-WM vergangenen Herbst als auch beim Probetraining in Graz überzeugt.

Bei U17-WM aufgefallen: Sturm verpflichtet kanadischen Youngster Foto: © GEPA
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Sturm Graz verstärkt sich mit einem kanadischen Nachwuchstalent.

Wie der amtierende Meister der ADMIRAL Bundesliga bekannt gibt, wechselt Elijah Roche im kommenden Sommer in die Steiermark. Der 18-jährige Innenverteidiger kommt vom MLS-Klub Toronto FC.

Roche wird vorerst bei Sturm II zum Einsatz kommen

"Er ist ein physisch starker Innenverteidiger mit gutem Tempo, der uns im Herbst vor Ort bei der U17-WM in Katar extrem positiv aufgefallen ist und im Winter bei einem Probetraining in Graz absolut überzeugt hat", wird Geschäftsführer Sport, Michael Parensen, auf der Vereins-Website zitiert.

Der Kanadier soll aber vorerst in der ADMIRAL 2. Liga zum Einsatz kommen: "Elijah wird über Sturm II an unseren Fußball herangeführt werden und wir sehen in ihm absolut das Potenzial, in der Kampfmannschaft Fuß zu fassen – er ist ein Spieler, dem wir Großes zutrauen.

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