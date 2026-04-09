Mit Strahinja Pavlovic spielte bereits in der jüngeren Vergangenheit ein serbischer Abwehr-Mann äußerst erfolgreich für den FC Red Bull Salzburg, der 24-Jährige trägt mittlerweile das Milan-Trikot.

Jetzt wird ein weiterer serbischer Innenverteidiger mit den Mozartstädtern in Verbindung gebracht. Laut "SportSport" sind die Salzburger an Ahmed Hadzimujovic (18) von FK Novi Pazar dran.

Der Defensiv-Mann etablierte sich in der serbischen Liga zum Stammspieler, kann in seinen jungen Jahren bereits 29 Profieinsätze für den Klub vorweisen.

Transferrekord könnte geknackt werden

In der Pole-Position um den 1,90-Meter-Mann soll sich allerdings der Premier-League-Klub Brentford befinden. Der Ex-Klub von Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup habe bereits in Serbien angeklopft.

Weiters gebe es Interesse von Udinese Calcio. Der Klub rechne wohl mit einem neuen Transferrekord, den alten hält der Abgang von Ejike Opara zu Vitoria Guimares (900.000 Euro) im vergangenen Winter.

Hadzimujovic hat noch einen Vertrag bis 2027, sein Marktwert beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro. Aktuell ist der Innenverteidiger serbischer U19-Nationalspieler.