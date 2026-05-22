Neuer Stürmer! Liefering sticht Sturm und Austria Salzburg aus

Der FC Liefering verstärkt sich wohl mit einem neuen Stürmer.

Laut den "Salzburger Nachrichten" ist der Transfer von Raphael Kosakiewic (TSV St. Johann) in die Mozartstadt fix. Der 18-jährige Regionalligastürmer dürfte bei einem Probetraining überzeugt haben. Er soll auch Interesse bei Austria Salzburg und Sturm Graz geweckt haben.

Keine Rückleihe

Vorab spekulierte St. Johann mit einer Rückleihe. "Aber er hat im Training so überzeugt, dass sie ihn sofort haben wollen", wird Cheftrainer Bernhard Kletzl zitiert.

Der 18-jährige Stürmer erzielte in der laufenden Saison in 27 Regionalligaspielen acht Treffer.

Der FC Liefering spielte unter Danny Galm eine starke Rückrunde, steht in der Jahrestabelle 2026 der ADMIRAL 2. Liga auf Platz eins.