Austria Wien: Helms neuer Vertrag liegt bereit

Das 349. Wiener Derby wird das 70. Pflichtspiel, in dem die Profis der Wiener Austria von Stephan Helm betreut werden.

Seit Herbert Prohaksas Ära zu Beginn der 1990er-Jahre hatten nur Karl Daxbacher und Thorsten Fink eine längere Halbwertszeit als Veilchen-Trainer.

Zwei weitere Jahre

Nun steht praktisch fest, dass Helms Zeit in Wien-Favoriten nicht im Sommer enden wird. Die Violetten haben sich mit dem Burgenländer auf eine Verlängerung des mit Saisonende auslaufenden Vertrags geeinigt.

Er soll für zwei weitere Jahre unterschreiben.

Die letzte Hürde

Noch ist die Angelegenheit aber nicht in trockenen Tüchern. Die Vertragsverlängerung des Cheftrainers ist bei der Austria an die Zustimmung des Aufsichtsrats geknüpft. Diese zeitnah einzuholen sollte kein großes Problem darstellen.

Dass am Freitag neben Helm auch Sportvorstand Tomas Zorn bei der Pressekonferenz vor dem Derby am Podium sitzen wird, darf als Zeichen dafür gewertet werden, dass die Vertragsverlängerung noch mit Ende der Woche verkündet werden soll.

Seit Februar 2024 wieder beim FAK

Der 42-Jährige Helm war 2018 bereits als Videoanalyst für die Violetten tätig, kehrte im Februar 2024 dann als Coach der Young Violets an den Verteilerkreis zurück, ehe er im Sommer 2024 die Profis übernahm.

In seiner ersten Saison führte Helm die Austria auf den dritten Platz, hatte am letzten Bundesliga-Spieltag sogar die theoretische Chance, noch Meister zu werden.