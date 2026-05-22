Bleibt Weimann bei Rapid? Das sagt Markus Katzer

Andreas Weimann wechselte im Sommer nach jahrelangen Engagements in England zurück zum SK Rapid, wo der Routinier erstmals in seinem Heimatland die Luft im Profifußball schnupperte.

Die nackten Zahlen lesen sich dabei wenig beeindruckend: In 15 Spielen erzielte der 34-Jährige einen Treffer. Weimanns Vertrag bei Derby County läuft im Sommer aus, er wäre ablösefrei am Markt.

Weitere Gespräche nach den Ried-Spielen

Der Wiener gilt bei Rapid als wichtig für die Kabine, bringt viel Erfahrung mit. Behält ihn der Klub also im 14. Wiener Gemeindebezirk?

"Wir haben Gespräche gehabt mit ihm und seinem Management. Wir schätzen ihn sehr, weil er ein richtig toller Charakter ist", so Katzer.

Vereinbart wurde ein Gespräch nach dem letzten Spiel, dann soll eine Entscheidung fallen. Aktuell stehen noch die Ried-Spiele im ligainternen Europacup-Playoff aus. Am Freitag geht es zum Hinspiel ins Innviertel (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).